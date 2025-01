Esporte Ancelotti diz que o Real Madrid sabe vencer sem Vini Jr

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Atacante foi suspenso por dois jogos após expulsão contra o Valencia Foto: Reprodução/Instagram Atacante foi suspenso por dois jogos após expulsão contra o Valencia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vini Jr. está fora da segunda partida seguida na LaLiga por sua expulsão contra o Valencia. Nessa sexta-feira (24), o técnico Carlo Ancelotti disse que, embora o atacante seja importante para o Real Madrid, o time sabe vencer sem ele. O último jogo da suspensão de Vinicius acontece neste sábado (25), contra o Real Valladolid.

“Eles [as pessoas] esqueceram que sem Vini nós ganhamos duas Champions League, ele é um jogador indiscutível”, disse Ancelotti aos repórteres. “O jogador é o mesmo de sempre, é bom que ele tenha alguns dias de recuperação para aproveitar e estar mais fresco no momento mais importante da temporada”.

Por outro lado, Vinicius jogou a semifinal e a decisão da Supercopa da Espanha, além da sétima rodada da Champions, na quarta.

No duelo contra o RB Salzburg, Vini sofreu mais uma consequência que o impedirá de jogar. Ele levou um amarelo por simulação no final do primeiro tempo e está fora da última rodada da Fase de Liga da Champions League pelo excesso de cartões.

Apesar de ressaltar a importância de Vinicius, Ancelotti disse não se preocupar com as punições, já que a pausa será importante para o jogador se preparar para os desafios seguintes.

“Sobre Vini não jogar o próximo jogo da Champions, ele é o mesmo de sempre e mostrou isso contra o Salzburg. E parar vai lhe fazer bem, porque você não terá apenas dias de recuperação, mas também dias de trabalho e treino. Ele vai aproveitar todo esse tempo… e isso vai lhe fazer chegar pronto em março e abril para o momento importante da temporada”, disse o técnico.

Nos últimos dias, o brasileiro tem sido associado a uma possível transferência ao futebol árabe. Porém, Ancelotti afirmou que o jogador está satisfeito no clube e deseja permanecer.

“O que é difícil para mim, já que tenho informações diretas sobre o jogador, é que ele está muito feliz aqui e quer fazer história no Madrid. Estamos felizes aqui e queremos fazer história”, revelou o treinador.

O camisa 7 merengue de 24 anos foi relacionado em reportagens da mídia espanhola a uma transferência para a Arábia Saudita com uma oferta de mais de US$ 550 milhões (aproximadamente R$ 3 bilhões).

“Você tem que perguntar a ele, não sei se essa oferta vai vir ou não. Ele está fazendo história aqui e quer continuar assim”, acrescentou Ancelotti.

O Real tem tido uma agenda lotada, tendo disputado sete partidas até agora em todas as competições desde o início de janeiro, mas conseguiu se manter no topo da classificação da LaLiga com 46 pontos em 20 jogos.

“Damos à partida a importância que ela merece, temos que manter a liderança e escalar o melhor time possível”, explicou Ancelotti antes da partida contra o lanterna Valladolid. “É verdade que é um calendário exigente, mas aos poucos estamos entrando no ritmo certo. O objetivo é claro, nos tornamos líderes e temos que manter nossa posição”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/ancelotti-diz-que-o-real-madrid-sabe-vencer-sem-vini-jr/

Ancelotti diz que o Real Madrid sabe vencer sem Vini Jr

2025-01-25