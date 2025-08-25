Segunda-feira, 25 de agosto de 2025

Esporte Ancelotti explica ausência de Neymar em convocação: “Não precisamos testá-lo”

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

A última vez que Neymar defendeu a Seleção foi em outubro de 2023.

Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Não será dessa vez que Neymar voltará a defender a Seleção Brasileira. O camisa 10 do Santos ficou fora da lista de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para enfrentar Chile e Bolívia, pelas últimas rodadas das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, anunciada nesta segunda-feira (25). Após o anúncio dos jogadores convocados, Ancelotti explicou a ausência de Neymar:

“Nessa segunda convocação há novos jogadores. Neymar não está, ele teve um pequeno problema na última semana. Mas Neymar não precisamos testá-lo, todo mundo conhece Neymar, a comissão, a Seleção, os torcedores do Brasil conhecem Neymar. Como todos os outros, Neymar tem que estar numa boa condição física para ajudar a seleção nacional a fazer as coisas bem na Copa do Mundo. Esses dois jogos são os últimos da qualificação, então precisamos terminar bem essa fase de qualificação”, comentou o treinador italiano.

Na sequência, Ancelotti foi questionado se Neymar estava nos planos da Seleção antes de sofrer um pequeno edema muscular na coxa na semana passada. O técnico, porém, se esquivou:

“A ideia que temos é fazermos uma lista muito maior, de 51 ou 52 jogadores ou mais. E, depois, nos últimos jogos antes da convocação, no último fim de semana, preparamos a lista. Pode acontecer que no jogo do fim de semana o jogador se lesione”, frisou.

Mais adiante, o treinador respondeu se procurou Neymar e Rodrygo para justificar a ausência de ambos:

“Não tive conversas com eles. Eles sabem perfeitamente a ideia que a seleção tem, obviamente tem que jogar partidas e estar em boas condições físicas. Eu não preciso falar com eles para explicar isso. Se eles querem explicações podem me chamar. O Rodrygo tem meu número, não sei se o Neymar tem, mas acho que sim”, declarou Ancelotti, que ainda completou:

“Um critério muito importante que a comissão técnica considera é o aspecto físico. Jogador que joga pela seleção tem que estar 100% na sua condição física, esse é um critério muito importante para nós. Em qualquer posição há muita concorrência. Laterais, meio-campistas, extremos… Se o jogador não está 100%, posso sem problemas chamar a outro.”

A última vez que Neymar defendeu a Seleção foi em outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho, em partida contra o Uruguai.

O Brasil enfrenta o Chile, na próxima quinta-feira, dia 4 de agosto, no Maracanã. Depois viaja a El Alto para encarar a Bolívia, dia 9.

“É uma lista que mudou um pouco em relação à primeira convocação, contra Equador e Paraguai. Tem nove jogadores que não estão agora, como Carlos Augusto, Beraldo, Léo Ortiz, Danilo, Andreas Pereira, Gérson, Antony e Vini. Não estão porque a ideia que tenho é conhecer novos jogadores que eu não conheço bem em relação à perfil pessoal. Tecnicamente eu conheço todos os jogadores, todos. Quero conhecer outros que podem ajudar a Seleção a fazer as coisas bem. Esses jogadores que não estão trabalharam muito bem na primeira convocação e quero agradecer a cada um deles por isso”, destacou.

As partidas contra Chile e Bolívia marcam o fim da participação do Brasil nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Classificada, a Seleção atualmente ocupa a terceira colocação, com 25 pontos e apenas sete vitórias em 16 jogos.

 

