Grêmio Riquelme vira mais um desfalque para Mano Menezes no Grêmio

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O clube gaúcho não divulgou o tempo de parada. Foto: Lucas Uebel/Grêmio O clube gaúcho não divulgou o tempo de parada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio confirmou, no fim de tarde desta segunda-feira (25), a lesão do meio-campista Riquelme. O jovem de 19 anos foi diagnosticado com um problema muscular na coxa direita no empate sem gols diante do Ceará, na Arena, no último sábado (23).

Riquelme entrou no segundo tempo da partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e precisou ser substituído logo na sequência por conta do problema.

“O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que foram realizados exames de imagem que diagnosticaram lesão muscular grau II-b do bíceps femoral. O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia para recuperação”, escreveu o clube.

O clube gaúcho não divulgou o tempo de parada, mas este tipo de lesão costuma levar de um a dois meses para recuperação.

Além do meia, o Grêmio perdeu o zagueiro Fabián Balbuena, que teve uma fratura da fíbula no tornozelo direito contra o Ceará e está fora da temporada. O médico da seleção do Paraguai revelou a necessidade de cirurgia nos próximos dias, com retorno previsto para até quatro meses. O paraguaio, reforço recente do Imortal, disputou apenas três partidas pelo clube desde que estreou, em 10 de agosto. Além deles, Villasanti também sofreu grave lesão e está fora da temporada.

O próximo compromisso do time treinado por Mano Menezes será contra o Flamengo, no domingo (31), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

Com o resultado adverso nesse sábado, os gaúchos não só voltaram a tropeçar depois da importante vitória diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, como também chegaram ao segundo jogo seguido sem vitória na Arena. Antes, o Imortal perdeu para o Sport, por 1 a 0.

Além disso, o Tricolor desperdiçou a chance de se afastar dos times mais abaixo na tabela, estacionando na tabela com 24 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/riquelme-vira-mais-um-desfalque-para-mano-menezes-no-gremio/

Riquelme vira mais um desfalque para Mano Menezes no Grêmio

2025-08-25