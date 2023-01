Política Anderson Torres diz que seu WhatsApp foi clonado, e investigadores veem possível estratégia

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Investigadores avaliam que o post pode ser uma estratégia para justificar uma possível ausência de mensagens de seu aparelho celular. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Alvo da Polícia Federal (PF), o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres disse, nas redes sociais, que teve seu WhatsApp clonado.

A seguinte mensagem foi compartilhada por Torres em seu Instagram uma hora antes da ação contra ele deflagrada pela PF se tornar pública: “Olá, clonaram meu WhatsApp, não aceitem nenhuma mensagem ou ligação”, escreveu.

Investigadores avaliam que o post pode ser uma estratégia para justificar uma possível ausência de mensagens de seu aparelho celular, que será apreendido. Torres também é delegado da PF.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a prisão de Anderson Torres, que está nos Estados Unidos de férias com a família. Ele deve ser preso ao chegar no Brasil.

A PF cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do ex-secretário, em Brasília, que, até o fim do ano passado, era ministro da Justiça de Bolsonaro.

A ordem de prisão aconteceu após os atos terroristas protagonizados por manifestantes contrários ao novo governo em prédios dos Três Poderes. Torres era o secretário responsável pela segurança da capital federal na ocasião.

Torres afirmou nesta terça-feira (10) em sua rede social que vai interromper suas férias, voltar ao Brasil e se entregar à Justiça.

“Hoje (10/01), recebi notícia de que o Min Alexandre de Moraes do STF determinou minha prisão e autorizou busca em minha residência. Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa”, afirma Torres.

“Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá”, declarou.

Na tarde, viaturas da Polícia Federal foram vistas em frente à casa de Torres, em Brasília. Ele está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, mesma cidade onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Encontro

Antigos aliados de Bolsonaro informaram ao Palácio do Planalto que ele e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres se encontram em Orlando, nos Estados Unidos, no último sábado 7, véspera da ação terrorista promovida por apoiadores do ex-capitão em Brasília. A informação é do colunista do UOL Tales Faria.

Com base em relatos ouvidos pelo jornalista, Bolsonaro teria ordenado que seus auxiliares, que o acompanham durante a viagem ao exterior, recebessem Torres no aeroporto de Orlando.

Bolsonaro deixou o Brasil em 30 de dezembro, às vésperas da cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sem previsão de retorno. Ele está hospedado na residência do ex-lutador de MMA José Aldo, em Kissimmee, de onde tem acompanhado os atos golpistas. O ex-presidente pretende retornar ao País até o fim do mês.

