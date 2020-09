Dicas de O Sul André Damasceno faz apresentação na CLAQ do Poa Comedy Club

3 de setembro de 2020

O show "Não Me Faz Te Pegar Nojo!" será ao vivo e online com interação do público

Depois de estrear em janeiro deste ano com o show “Não Me Faz Te Pegar Nojo!”, André Damasceno, um dos grandes nomes da comédia brasileira, retorna com o espetáculo em um formato totalmente diferente.

Sozinho na casa de espetáculo, o humorista vai relembrar para uma plateia online conectada via streaming a paineis de alta definição, na frente do palco, os 35 anos do Magro do Bonfa e outros personagens que fizeram sucesso ao longo da carreira do artista. A apresentação será ao vivo nesta quinta-feira (03), às 21h, no www.claq.com.br, dentro do projeto Claq do Poa Comedy Club. Os ingressos custam R$ 10.

“Será uma experiência diferente e empolgante estar sozinho num espaço cênico falando para o público que estará no telão”, afirma Damasceno. Em tempo real, os espectadores terão a possibilidade de interagir com o comediante e, também, com a humorista Dedé Leitão, convidada especial da noite, integrante do Grupo Cinco Muito e uma das novas revelações do humor gaúcho.

André trabalhou na Escolinha do Professor Raimundo, do Chico Anysio, na Rede Globo, e atuou ao lado de grandes nomes do humor como Agildo Ribeiro, Lúcio Mauro, Brandão Filho, Walter D´Ávila, Costinha, entre outros.

Também na emissora carioca, esteve de 2003 a 2015, no Zorra Total, atuando ao lado dos novos nomes do humor como Fábio Porchat, Marcus Melhem, Leandro Hassum, Fabiana Karla, Heloísa Périssé, Katiuscia Canoro e Marcos Veras. “O público vai conhecer a história do Magro do Bonfa e histórias hilariantes da minha carreira e do convívio que tive com a velha e nova geração do humor”, afirma Damasceno.

André Damasceno iniciou no humor em 1985. De lá para cá, já realizou mais de 3 mil espetáculos e já foi assistido por mais de dois milhões de pessoas.

O que: show online Não Me Faz Te Pegar Nojo!, com André Damasceno

Quando: 03 de setembro de 2020

Horário: 21h

Onde: www.claq.com.br

Ingressos: R$ 10,00

Informações: http://www.portoalegrecomedyclub.com.br/

