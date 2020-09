Tecnologia “Influcast” lança site com serviços de produção e consultoria para podcasts

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2020

Na página virtual recém lançada influcast.com.br, a marca apresenta todos os seus episódios e sua nova gama de atuação. (Foto: Divulgação/Influcast)

O podcast sobre influência e empreendedorismo digital da empresa gaúcha RSbloggers, Influcast, amplia sua atuação e passa a auxiliar negócios e profissionais que desejam aventurar-se na podosfera.

Além da produção de conteúdo semanal, disponível nas principais plataformas de streaming de áudio, a marca também começa a assinar produção e consultoria para outros podcasts. O serviço é prestado de forma remota, com captação, edição e sonorização feitas totalmente online, com qualidade igual (e muitas vezes até superior) aos conteúdos em áudio que são gravados em estúdio.

Os profissionais à frente da ideia, Andressa Griffante (Jornalista e Empresária da RSbloggers) e Leonardo Zanatta (Advogado Especialista em Direito Digital) decidiram por expandir as atividades quando começaram a receber inúmeros questionamentos de outros empreendedores desejando seu canal de podcast, porém, sem saberem por onde começar. Daí surgiu a demanda pela consultoria, que pode abranger edição, divulgação e/ou criação e organização de pautas.

“Desde o início do projeto fomos investindo cada vez mais em ferramentas de filtro de áudio e outros equipamentos de edição que nos permitiram aumentar de forma exponencial a nossa qualidade de som. Acompanhando constantemente o mercado e outros podcasts, nos demos conta de que nosso produto final estava extremamente competitivo e que teríamos condições de atender muito bem esta demanda que estava surgindo: de empreendedores querendo uma iniciação a esta mídia”, explica Zanatta.

Para organizar da melhor forma os seus conteúdos e serviços, nasceu o site Influcast.com.br. No endereço virtual, o usuário confere alguns pacotes fixos de serviços, pode escutar os episódios já disponíveis e entrar em contato com os hosts e administradores do projeto.

“Com o ritmo de conteúdo crescendo e as ideias de ampliar as atividades cada vez mais firmes, decidimos por lançar o projeto em um site específico, que explicasse quem está por trás da iniciativa, o que já gravamos, os serviços que podemos oferecer, nosso contato e portfólio. Este é um primeiro passo na expansão que estamos planejando para a marca Influcast. Com o avanço cada vez maior desse tipo de mídia, temos a intenção de continuar democratizando o acesso e a divulgação deste novo braço de atuação”, comenta Andressa.

Nova temporada: Marketing de Influência

Atualmente, o Influcast está em sua 2ª temporada, em que os apresentadores dão dicas e elencam informações relevantes sobre diversos temas que permeiam o Marketing de Influência. Eventualmente, os episódios também contam com entrevistas com convidados especiais. Alguns dos tópicos já abordados foram ⁣”O que é Marketing de Influência e quando utilizar?⁣”, “Macro, Micro e Nano influenciadores”, “Quero ser influenciador! #comofaz”⁣ e “O que fazem as agências e redes de influenciadores?⁣”.

O bate-papo mais recente contou com a participação dos YouTubers Armindo Ferreira (Jornalista do Interior de São Paulo que comanda o canal que leva seu nome e aborda notícias do universo geek, de tecnologia, inovação e entretenimento digital) e Jeão (Produtor de Conteúdo gaúcho, do canal Gambiacine, que compartilha seus conhecimentos como videomaker).

