Política André Janones admite possibilidade de retirar candidatura à Presidência, diz assessoria

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Declaração ocorre em meio a convite de Lula, presidenciável do PT, para conversa com o atual candidato pelo Avante. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O candidato à Presidência da República pelo Avante, André Janones, admite a possibilidade de retirar sua candidatura, segundo sua assessoria de imprensa, para apoiar o ex-presidente Lula (PT). A fala ocorre após o deputado federal ser convidado para uma conversa com Lula. Eles vão se encontrar na próxima quarta (3).

“Sim (estou disposto a retirar a candidatura para apoiar Lula). Se não, eu não iria conversar. Tenho total consciência do meu tamanho do ponto de vista eleitoral, que é micro: um ou dois pontos (nas pesquisas). Mas ao mesmo tempo tenho noção do simbolismo da minha candidatura nessa eleição”, afirmou Janones.

A assessoria de imprensa de Janones tratou a possibilidade de retirada da candidatura como uma “possibilidade”.

Pesquisa Datafolha na última semana aponta que Lula lidera com 47% das intenções de voto no primeiro turno, contra 29% de Bolsonaro. Janones tem 1%.

Troca de tuítes

Na quinta (28), Lula respondeu uma mensagem de Janones na rede social Twitter com um convite para se encontrarem.

O postulante pelo Avante aceitou, em resposta dada no dia seguinte. “Convite aceito. Vamos conversar”. Em seguida, Lula disse, então: “Vou te ligar”. Janones confirmou à noite ter recebido ligação de Lula. “Encontro marcado para a próxima quinta feira às 15:00 hs”.

Antes do convite, petista havia comentado um post em que Janones explicava que gostaria de ser presidente para “mudar a vida das pessoas” que passam fome no país e garantir o pagamento de um auxílio permanente, além de “defender a democracia brasileira, que hoje corre risco”.

Depois do aceno, Janones criticou o fato de outros presidenciáveis terem fechado as portas para dialogar com ele.

“Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente pra conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado”, disse Janones.

“Não quero cargos”

Após a repercussão da possibilidade de aliança, Janones voltou ao Twitter para rebater críticas.

“Será que desaprendemos a fazer política sem esse pragmatismo que faz tão mal pro país? Não quero cargos, nem mesmo ministérios. Quero que minhas propostas sejam encapadas por alguém que tenha mais chances no pleito. A eleição não é sobre os candidatos, mas sobre as bandeiras”, afirmou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política