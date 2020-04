Política André Mendonça é confirmado como o novo ministro da Justiça e Segurança

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

André Mendonça (foto) foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para o lugar de Sérgio Moro Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil André Mendonça (foto) foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para o lugar de Sérgio Moro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O chefe da AGU (Advocacia-Geral da União) André Mendonça foi nomeado ministro da Justiça e da Segurança Pública pelo presidente da República Jair Bolsonaro. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União na madrugada desta terça-feira (28). O mesmo decreto confirmou a Alexandre Ramagem no cargo de diretor-geral da PF (Polícia Federal).

Mendonça foi convidado por Bolsonaro nesta segunda-feira (27) para assumir o cargo. Ele havia afirmado a deputados e assessores que indicaria o ministro da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, que é ligado aos seus filhos. Entretanto, o presidente recuou da indicação.

Mendonça é pastor na Igreja Presbiteriana Esperança, em Brasília, e pós-graduado em direito pela UnB (Universidade de Brasília). O novo ministro tem interlocução com ministros do Supremo Tribunal Federal. André Luiz Mendonça participa das sessões do Supremo e manifesta as posições da União em processos no tribunal.

Antes de assumir o cargo de ministro da Advocacia-Geral da União, Mendonça atuou como corregedor-geral do órgão, entre 2016 e 2018. Para a vaga de Mendonça na AGU foi nomeado Jose Levi Mello do Amaral Júnior.

As vagas no Ministério da Justiça e no comando da PF ficaram abertas após a saída do ex-ministro Sérgio Moro e do ex-diretor-geral Maurício Valeixo. Moro decidiu deixar o governo depois de Bolsonaro exonerar Valeixo. O ex-ministro alegou que o presidente tenta interferir politicamente na PF – o que Bolsonaro nega.

