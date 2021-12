Política André Mendonça promete cumprir Constituição e toma posse como ministro do Supremo

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Ao lado de Nunes Marques, outro ministro indicado por Jair Bolsonaro, André Mendonça (D) assina termo de posse no Supremo Foto: Reprodução/TV Justiça Ao lado de Nunes Marques, outro ministro indicado por Jair Bolsonaro, André Mendonça assina termo de posse no Supremo. ( Foto: Reprodução / TV Justiça) Foto: Reprodução/TV Justiça

O ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça André Mendonça tomou posse nesta quinta-feira (16) como novo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Em cerimônia no plenário do STF, com participação restrita de autoridades e convidados em razão da pandemia de Covid-19, Mendonça leu o compromisso de cumprir os deveres do cargo e a Constituição e foi declarado empossado pelo presidente do Supremo, Luiz Fux.

O presidente Jair Bolsonaro foi um dos cerca de 60 presentes. Para acompanhar a cerimônia de maneira presencial, ele precisou — de acordo com a norma do STF — usar máscara e apresentar um teste para Covid-19 com resultado negativo, já que não se vacinou contra a doença.

Para entrar no STF, todos os convidados e autoridades apresentaram o cartão de vacinação ou comprovante de exame RT-PCR negativo feito até 72 horas antes do evento. A imprensa não pôde acompanhar a cerimônia do plenário.

Quem é o novo ministro

André Mendonça é o segundo indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para uma vaga no Supremo – o primeiro foi Nunes Marques. Mendonça ocupará a cadeira deixada por Marco Aurélio Mello, que se aposentou ao completar 75 anos.

Indicado em julho deste ano, Mendonça foi sabatinado e teve a indicação aprovada pelo Senado no início de dezembro, por 47 votos a 32. A sabatina foi postergada por meses por Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).

Mendonça tem 48 anos e é pastor da igreja presbiteriana. Na época em que foi indicado por Bolsonaro, o presidente disse que estava cumprindo a promessa, feita desde o início do mandato, de indicar um nome “terrivelmente evangélico” para a Corte.

