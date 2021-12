Polícia Polícia bate recorde de apreensão de drogas no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Corporação, que recolheu 31,6 toneladas desde o início do ano, estima prejuízo de 350 milhões a traficantes Foto: PRF/Divulgação Corporação, que recolheu 31,6 toneladas desde o início do ano, estima prejuízo de 350 milhões a traficantes. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A duas semanas do fim de 2021, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou, nesta quinta-feira (16), que bateu o recorde anual de apreensões de drogas, superando em 800 quilos a quantidade de 2020, referencial anterior.

Foram recolhidas 29,7 toneladas de maconha e 1,7 tonelada de cocaína, batendo todas as cifras anteriores Ano a ano, a corporação vem registrando aumento no volume de apreensões.

Entre as 255 ocorrências de tráfico de drogas registradas pela PRF gaúcha em 2021, as duas maiores envolveram a apreensão de 6 toneladas de maconha, escondidas sob uma carga de milho em uma carreta abordada em Fontoura Xavier, em janeiro; e quase meia tonelada de cocaína dentro de um automóvel abordado em agosto, em Eldorado do Sul.

Em nota, o órgão atribuiu o resultado ao investimento em inteligência policial, tecnologias, equipamentos e treinamento, além da integração com outras polícias e do comprometimento dos agentes. Em 2019, a PRF recolheu 16 toneladas, número que pulou para quase 30,8, no ano passado, e para 31,6 até esta quinta-feira, em 2021.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia