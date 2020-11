Magazine Andressa Suita e Gusttavo Lima posam em carros parecidos e a internet especula uma reconciliação

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Ex-casal fez postagens dentro de veículo com cores e características semelhantes. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os posts das redes sociais de Andressa Suita e Gusttavo Lima nesta quinta-feira (19) animaram fãs que torcem pela volta do casal. Isso porque ambos posaram dentro de um carro parecido, com bancos de couro bege e parte interna preta.

Não demorou para que a web percebesse a coincidência e apontasse a possibilidade de estarem juntos, até por estarem sentados em bancos diferentes do veículo.

Em um outro stories de Andressa, algumas pessoas acreditam ter visto a silhueta de Gusttavo em um reflexo que apareceu enquanto ela gravava um vídeo.

Após a separação, que foi anunciada em Outubro, a modelo está morando com os filhos na casa que vivia com Gusttavo em um condomínio de luxo em Goiânia. Porém, em uma conversa com um amigo, ela deu a entender que pode se mudar para São Paulo.

Já Gusttavo, logo após a separação, foi para a sua fazenda em Goiás, mas teve que se mudar de lá por conta de uma reforma no local. O cantor está negociando a compra de um luxuoso apartamento em um bairro nobre de Goiânia (GO), o Marista, para onde se mudou. O imóvel, que custaria mais de R$ 4 milhões, tem quatro suítes, 404 metros quadrados e de 4 a 5 vagas de garagem.

