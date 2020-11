Magazine Caio Castro mostra como gravou o nome de Grazi Massafera no seu celular

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ator compartilhou print de conversa com a namorada em seu Whatsapp. (Foto: Reprodução/Instagram)

Caio Castro entregou, em post feito no Instagram, como gravou o nome de Grazi Massafera em seu celular. O ator compartilhou um print de conversa com a namorada e, na parte superior, é possível ver que ele a registrou como “Her”, que significa “ela” em inglês, seguido de um coração.

Recentemente, o ator foi alvo de rumores de que não estaria mais com Grazi. Isso porque o galã apareceu em uma foto com amigos sem a aliança de compromisso que tem com a atriz. Com os boatos, Caio decidiu ironizar na web.

“E 13 anos depois os desocupados acham que só porque tirou a aliança para tomar banho e esqueceu de pôr, separou! Pqp, Caio Castro hahahahahahaha. Drástica tem que ser a minha paciência hahahahaha”, alfinetou ele.

Empreendedor

Além de ator de sucesso, Caio Castro também é empresário. O famoso investiu cerca de R$ 4 milhões e virou sócio da hamburgueria alagoana The Black Beef. Neste ano, ele inaugurou mais uma unidade no shopping Metrô Itaquera.

Em entrevista, Caio Castro contou que a ideia de se unir com a marca foi por veto de outra. “A ideia inicial do Black Beef é que eu tentei trazer uma franquia americana aqui para o Brasil, isso tem dois anos, e resumindo bastante a história, eu mandei um e-mail e a resposta foi ‘não’ que não tinham interesse de abrir essa tal franquia no Brasil, que não tinha ideia de quando iriam abrir e se um dia vão abrir”, começou ele, que levou Grazi Massafera para conhecer unidade Tatuapé.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine