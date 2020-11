Rio Grande do Sul A cidade gaúcha de Rosário do Sul decretou “lockdown” para conter colapso sanitário por causa da pandemia de coronavírus

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Hospital local está com 100% de ocupação de leitos da UTI. (Foto: Divulgação)

A piora nos indicadores locais sobre a pandemia de coronavírus levou a prefeitura de Rosário do Sul (Fronteira-Oeste) a decretar fechamento total (“lockdown”) de todas as atividades não essenciais do município no período entre as 20h dessa quinta-feira (19) até às 6h da próxima segunda-feira (23). O mesmo será feito na semana que vem, de 27 a 30 de novembro.

Estão autorizados a funcionar sem restrição de horário somente serviços de saúde como clínicas médicas, veterinárias e odontológicas (em regimes de urgência e emergência), hospital, postos e unidades básicas de saúde ou de pronto-atendimento, além de farmácias, somente para venda de medicamentos. Também não poderão ser estacionados veículos em pontos específicos, dentre outras medidas.

Também foram consideradas como serviços essenciais empresas de distribuição de gás, postos de combustíveis, serviços funerários, cemitérios, forças de segurança pública, setor do agronegócio, oficinas mecânicas, serviços de transporte e meios de comunicação.

Para outros segmentos, foi imposto horário especial. É o caso de mercados, padarias e similares, liberados para manter portas abertas entre 8h e 20h, desde que limitando o número de clientes a uma pessoa por família. Distribuidoras e revendedoras de bebidas alcoólicas e assemelhados, por sua vez, podem funcionar até às 20h, assim como lanchonetes, restaurantes, traillers e afins.

Outra medida determinada pelo decreto municipal de “lockdown” em Rosário do Sul é o toque-de-recolher: em locais públicos como praças e calçadas, a permanência de pessoas está proibida na faixa de horário das 22h às 6h.

Quem descumprir o decreto estará sujeito desde a advertência até multa, cujo valor poderá dobrar para casos de reincidência. No caso de estabelecimentos comerciais, as punições previstas incluem interdição ou mesmo a perda do alvará de operações.

Colapso sanitário

Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontam que o período de 1º a 18 de novembro teve 312 novos casos locais de coronavírus em Rosário do Sul, o que é preocupante, já que esse contingente de infectados representa 90% dos 485 testes positivos registrados na cidade desde março até o fim de outubro.

No começo desta semana, uma reunião entre representantes da administração municipal, Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora e outros órgãos ou entidades debateu a situação epidemiológica da cidade. Na pauta, problemas como o aumento brusco na demanda por profissionais e serviços de saúde – os leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital já estão com 100% de ocupação. Ou seja: a situação é de colapso sanitário.

(Marcello Campos)

