Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Ranolfo (E) também ocupa o cargo de secretário estadual da Segurança Pública. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini)

Por meio de uma postagem em sua conta no Twitter nesta quinta-feira (19), o vice-governador gaúcho, Ranolfo Vieira Júnior, informou ter recebido teste positivo para coronavírus. Ele garantiu que está assintomático e que seguirá trabalhando. Além do cargo, o ex-policial de 54 anos é o titular da SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Rio Grande do Sul.

“Acabo de receber resultado do teste RT-PCR positivo para Covid-19”, escreveu. “Seguindo as instruções médicas, cancelei as agendas presenciais e iniciei isolamento, conforme previsto nos protocolos sanitários. Permaneço, até o momento, assintomático, e seguirei trabalhando de maneira remota.”

No começo da semana, o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, também havia ido às redes sociais para contar que tinha sido infectado pelo coronavírus. De acordo com texto publicado por ele na terça-feira (17), o exame foi realizado após a manifestação de sintomas como febre e leve mal-estar.

“Amigos, informo que testei positivo para a Covid-19 em exame realizado nesta segunda-feira”, relatou. “Na madrugada de domingo para segunda, senti pequeno mal-estar e febre. Na manhã de ontem [segunda], realizei a coleta e o resultado me foi informado agora.”

Ainda segundo o chefe do Executivo, os sintomas continuam leves o período de isolamento já começou a ser cumprido em seu apartamento, em um condomínio no bairro Petrópolis, Zona Leste da capital gaúcha.

O mandatário, que completará 49 anos no final deste mês, também informou que um teste descartou o contágio da primeira-dama municipal, Tainá Vidal. Ela é mãe de Benício, de 1 ano e 7 meses, terceiro filho do prefeito – os outros são Nelson Marchezan Neto (12) e Bernardo (4).

“Eu aproveito para pedir novamente que os porto-alegrenses não descuidem dos protocolos [de prevenção ao contágio] e, se sentirem algum sintoma, que procurem nossa rede de saúde”, acrescentou o tucano.

No último domingo (15), o prefeito concedeu entrevistas presenciais a veículos de imprensa da capital gaúcha e participou de atividades de sua campanha eleitoral como então candidato à reeleição pelo PSDB. Mas ele não obteve nas urnas os votos necessários para avançar ao segundo turno, ficando em terceiro lugar, atrás de Sebastião Melo (MDB) e Manuela D’Ávila (PCdoB).

O prefeito de Porto Alegre entrou para a estatística como um dos 51.739 casos confirmados de coronavírus na cidade. De acordo com a SMS (Secretaria Municipal de Saúde), até esta terça-feira a cidade também registrava 1.429 mortes relacionadas à Covid. Já o contingente de recuperados era de 44.698 pessoas.

Eduardo Leite

Além de Raonlfo e Marchezan, o governador Eduardo Leite também foi infectado pelo coronavírus, conforme noticiado em 24 de julho. Ele permaneceu durante dez dias em isolamento na área residencial do Palácio Piratini, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Mais jovem político a comandar um Estado brasileiro na atualidade (35 anos completados no dia 10 de março), o tucano se disse surpreso por contrair a doença, da qual manifestou sintomas leves como dor de cabeça e cansaço.

Durante a quarentena, o governador optou por manter a rotina de trabalho, à distância, por meio do telefone e internet. Ele divulgou ao menos dois vídeos com atualizações do seu estado de saúde ao longo desse período.

No primeiro, publicado em sua conta no Twitter horas depois de ser diagnosticado com o coronavírus, o governador frisou a necessidade de resguardo e agradeceu pelas manifestações de apoio que havia recebido:

“Por mais que [a Covid-19] esteja assintomática, tenho que me cuidar bastante. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho e boas vibrações para o enfrentamento a esta doença.

Essa não foi a primeira vez em que Eduardo Leite apresentou suspeita de contágio. No final de junho, sintomas de gripe o haviam motivado a passar por teste de coronavírus, mas o resultado deu negativo.

(Marcello Campos)

