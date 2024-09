Economia Dinheiro esquecido nos bancos: atualizações mensais do Banco Central podem revelar valores na conta de quem não tinha; veja como consultar

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pelo sistema, o herdeiro, inventariante, testamentário ou representante legal pode consultar os valores Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil 45 milhões de pessoas e empresas têm valores esquecidos em instituições financeiras. (Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todos os meses, na internet, o Banco Central do Brasil (BC) publica uma espécie de balanço que revela uma situação no mínimo inusitada. O que parece improvável, acontece muito: 45 milhões de pessoas e empresas têm valores esquecidos em instituições financeiras – mais de R$ 8 bilhões. A maioria, quase 33 milhões de pessoas, tem até R$ 10 a receber. Outras 13 milhões podem sacar entre R$ 10 e R$ 100. Cinco milhões tem entre R$ 100 e R$ 1 mil a receber, e quase um milhão de pessoas possuem mais de R$ 1 mil esquecidos em alguma conta bancária.

“É dinheiro que as pessoas fazem jus, está vinculado a um CPF ou CNPJ, que as pessoas, por algum motivo, de fato esqueceram lá, seja porque cancelaram suas contas correntes, esse dinheiro ia ser creditado nessa conta e não havia mais conta para ser creditado, seja, por exemplo, uma tarifa bancária que o banco vai te devolver e quando vai devolver já não tem a conta mais”, diz o professor de finanças, Eduardo Coutinho.

O Banco Central alerta que é preciso cuidado para não cair em golpes. Esses recursos ficam disponíveis para ser retirados a qualquer momento, mas as instituições financeiras não ligam e nem mandam e-mail para os clientes.

A consulta e o pedido de resgate devem ser feitos pelo site: valoresareceber.bcb.gov.br. Um serviço exclusivo do BC. Para acessar, é preciso fornecer o número do CPF ou CNPJ, e também a data de nascimento.

Em caso de valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro ou inventariante para ter acesso ao serviço. As informações sobre os valores são atualizadas mensalmente pelo Banco Central.

O SVR (Sistema de Valores a Receber) do BC possui atualmente R$ 2.523.369.595,70 em valores de titularidade de mais de 4,59 milhões de pessoas falecidas, informou o Banco Central. Pelo sistema, o herdeiro, inventariante, testamentário ou representante legal pode consultar os valores.

Para saber se há dinheiro esquecido em banco ou em outra instituição financeira de pessoa falecida é necessário acessar o site e informar o CPF e data de nascimento da pessoa falecida. Caso haja valores esquecidos, o herdeiro, inventariante, testamentário ou representante legal pode clicar em “Acessar o SVR”.

Para acessar o SVR, o solicitante deve logar na conta gov.br, com nível de acesso ouro ou prata. Atenção: nesta etapa os dados são do herdeiro, inventariante, testamentário ou representante legal, não da pessoa falecida. Após entrar no sistema, o solicitante verá duas opções: “meus valores a receber” e “valores para pessoas falecidas”. Nesse caso, deve escolher a segunda opção. Então, deverá preencher os dados da pessoa falecida, CPF e data de nascimento.

Depois, será possível conferir os dados dos valores. Nesta página, é possível ver a faixa de valores disponíveis, as instituições, origem do valor e dados de contato. Para solicitar o resgate, o solicitante deve entrar em contato diretamente com as empresas presentes na lista. Não é possível ver o valor exato disponível, mas as quatro faixas: de R$ 0,01 a R$ 10, de R$ 10,01 a R$ 100, de R$ 100,01 a R$ 1.000, e acima de R$ 1.000,01.

As informações e documentações necessárias para resgatar os valores devem ser consultadas com a instituição. O prazo para devolução também depende do que ficou combinado com a instituição financeira, informa o BC.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dinheiro-esquecido-nos-bancos-atualizacoes-mensais-do-banco-central-podem-revelar-valores-na-conta-de-quem-nao-tinha-veja-como-consultar/

Dinheiro esquecido nos bancos: atualizações mensais do Banco Central podem revelar valores na conta de quem não tinha; veja como consultar

2024-09-20