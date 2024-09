Rio Grande do Sul Sicredi assina acordo com governo do Rio Grande do Sul para fomentar cultivo de erva-mate no Estado

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2024

Projeto promove a geração de créditos de carbono por meio de práticas sustentáveis. (Foto: Divulgação/Sicredi)

O Sicredi, comprometido com ações sustentáveis na cadeia produtiva do agronegócio, assinou protocolo de intenções com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (SEMA/RS) para cooperação em prol de projeto de crédito de carbono na região do Vale do Taquari.

O acordo prevê a transformação da monocultura da erva-mate em um sistema agroflorestal (SAF) – forma de uso e manejo da terra no qual árvores ou arbustos são utilizados em consórcio com culturas agrícolas, forragens e/ou integração com animais.

No projeto, a monetização do carbono estará ligada à remoção de CO2 da atmosfera por meio do plantio de árvores nativas do bioma Mata Atlântica e de novas mudas de erva-mate. A estimativa de concessão de crédito para produtores (via Pronaf e RenovAgro – produtos verdes) é de R$ 16 milhões. Já a receita por meio da geração de créditos de carbono por meio da iniciativa é avaliada/calculada em R$ 110 milhões em 20 anos.

“Esta parceria chancela o apoio do governo do Rio Grande do Sul aos projetos que o Sicredi vem realizando, sempre buscando a sustentabilidade financeira, ambiental e social da cadeia produtiva gaúcha. Inicialmente, vai contemplar a região do Vale do Taquari com possibilidade de se estender para Santa Catarina e Paraná em 2025. O acordo de cooperação possibilitará contemplarmos simultaneamente o Selo de Certificação Florestal da SEMA/RS e a geração de créditos de carbono. De forma prática, todos ganham: o produtor terá maior segurança para fazer o manejo do SAF e a indústria agregará valor a um produto certificado, além de removermos toneladas de CO2 da atmosfera”, explica o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

