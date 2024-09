Porto Alegre Programação do Dia do Gaúcho contará com desfile, extinção da Chama Crioula e shows no Parque Harmonia

O Parque Harmonia oferece uma série de eventos na data mais tradicional do Rio Grande do Sul.

Nem a perspectiva de temporal deve afastar o público do Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, nesta sexta-feira, feriado de 20 de setembro. O Parque Harmonia oferece uma série de eventos na data mais tradicional do Rio Grande do Sul. A programação do Dia do Gaúcho contará com desfile farroupilha, extinção da chama crioula e shows dentro do Parque.

A sexta-feira inicia com o desfile, partir das 8h30min, na Avenida Edvaldo Pereira Paiva. Já dentro do Harmonia, a Gam3 Parks, empresa gestora do espaço, prepara um combo de atrações para os últimos dias do evento, que desta vez irá além do dia 20.

“A programação é extensa nesta sexta, sábado e domingo com muitos shows durante todo dia. E este ano é a primeira vez que os Festejos vão o até dia 22. Como o dia 20 cai numa sexta, resolvemos estender a festa por mais dois dias para aproveitar mais”, disse Carla Deboni, diretora da Gam3 Parks.

Conforme a administração do local, são esperadas mais de 1,1 milhão de pessoas no Acampamento Farroupilha deste ano. Realizado na capital desde os anos 1980, o Acampamento Farroupilha está aberto ao público de domingo a domingo, das 9h à meia-noite. Os ingressos são gratuitos. A programação completa pode ser conferida no site www.acampamentofarroupilhapoa.com.br.

