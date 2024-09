Rio Grande do Sul Liberado o terceiro lote de restituição do programa Devolve ICMS Linha Branca no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

O terceiro lote do programa considera 4.120 fogões, 2.863 refrigeradores e 5.731 máquinas de lavar adquiridos por pessoas afetadas pelas enchentes. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O governo do Rio Grande do Sul liberou o terceiro lote de restituição do Devolve ICMS Linha Branca. O programa devolve o valor do imposto pago na compra de geladeiras, fogões e lava-roupas para pessoas atingidas pelas enchentes.

Nesta etapa, que considera as notas fiscais emitidas entre 1º de maio e 31 de agosto, são distribuídos R$ 3,4 milhões para 11,6 mil pessoas. O terceiro lote considera 12.714 itens adquiridos: 4.120 fogões, 2.863 refrigeradores e 5.731 máquinas de lavar.

Uma das formas de devolução é via Pix ou em conta corrente do Banrisul, por meio do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Para esse grupo, que soma 8,7 mil beneficiários, o valor chega a R$ 2,7 milhões. O resgate foi liberado na quinta-feira (19). É preciso que os contribuintes estejam cadastrados no NFG, acessem o site ou o aplicativo, façam o resgate e aceitem a declaração de que foram vítimas das enchentes, confirmando os dados bancários.

O prazo para fazer a solicitação dos recursos é de 90 dias a partir da data da disponibilização. Assim que o pedido é feito, o benefício está garantido. Depois disso, as equipes trabalham em procedimentos internos para que o repasse seja viabilizado e, por isso, o pagamento é feito alguns dias após o resgate.

Para quem já é beneficiário de um dos programas estaduais (Devolve ICMS, Volta por Cima, Todo Jovem na Escola ou Professor do Amanhã), a restituição é feita por meio do Cartão Cidadão. Os depósitos estão previstos para o dia 30 deste mês – ao todo, são R$ 735,1 mil para pouco mais de 2,8 mil pessoas. O pagamento se dá de forma automática e, por isso, não é preciso que os cidadãos façam nenhum procedimento para receber.

