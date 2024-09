Brasil Brasil registra 9,6 mil processos por dano moral por dia

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O maior volume de ações está relacionado a prejuízos sofridos pelos consumidores Foto: Agência Brasil O maior volume de ações está relacionado a prejuízos sofridos pelos consumidores. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apenas no primeiro semestre deste ano, o Brasil registrou cerca de 1,7 milhão de processos por dano moral, de acordo com dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O volume referente aos meses de janeiro a junho equivale a uma média de 9,6 mil novos processos por dia. O levantamento foi feito na base de dados judiciais disponíveis no site do CNJ. Os dados pesquisados são de processos por dano moral nas áreas do direito do trabalho, consumidor, civil, administrativo, ambiental e público.

O maior volume de ações está relacionado a prejuízos sofridos pelos consumidores. Foram registrados 693 mil casos nos primeiros seis meses do ano, uma média de 3,8 mil por dia.

Já na área trabalhista, o primeiro semestre deste ano apresentou uma média diária de 501 casos, equivalente a um volume total de 90 mil até junho.

As ações na área trabalhista podem acontecer por questões que desrespeitam a dignidade e prejudicam o bem-estar do trabalhador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/brasil-registra-96-mil-processos-por-dano-moral-por-dia/

Brasil registra 9,6 mil processos por dano moral por dia

2024-09-20