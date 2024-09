Rio Grande do Sul Acampamento Farroupilha terá Festival Pôr do Sol da Canção Piá neste sábado

20 de setembro de 2024

O Acampamento Farroupilha foi encerrado oficialmente na tarde dessa sexta-feira. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O Festival Pôr do Sol da Canção Piá ocorre neste sábado (21), a partir das 14h50, no Palco Nico Fagundes do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, no Acampamento Farroupilha. A comissão avaliadora escolheu 16 interpretações musicais (oito da categoria mirim e oito da categoria Juvenil) classificadas para participar do evento. Também foram selecionados dois suplentes para cada categoria. A lista com os resultados está publicada no site do Acampamento Farroupilha.

Os intérpretes são crianças e adolescentes da faixa etária entre oito e 15 anos. São duas categorias: mirim, de 8 a 11 anos, e juvenil, de 12 a 15 anos. O concurso é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e da Comissão Municipal dos Festejos Farroupilhas, em parceria com a GAM 3 Parks.

A comissão avaliadora que selecionou os classificados é formada pelo maestro Nelcy Vargas, a intérprete Lú Schiavo e o ativista cultural Jairo Reis.

Extinção da Chama Crioula

O Acampamento Farroupilha foi encerrado oficialmente na tarde dessa sexta-feira (20) com a cerimônia de extinção da Chama Crioula. O evento foi marcado pela solidariedade, pois os 187 piquetes foram pontos de arrecadação de donativos para os atingidos pela enchente de maio.

No campo cultural, o Acampamento organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e a concessionária do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, Gam3Parks, homenageou o centenário do pajador Jayme Caetano Braun. Apesar do encerramento simbólico, as atividades continuam até este domingo, dia 22.

Desfile Temático

Em razão da chuva que caiu na madrugada de sexta, o Desfile Farroupilha teve seu inicio às 9h30, com as forças de segurança do Estado. A chuva, apesar de não comprometer, acabou modificando a ordem de entrada. Após a passagem dos grupos cívico e militar, foi a vez do desfile tradicional, com cavalarianos dos Centros de Tradições Gaúchas e piquetes ligados ao MTG – Movimento Tradicionalista Gaúcho. No final, ocorreu o desfile temático, com a passagem dos carros alegóricos, que não participavam há 11 anos. O encerramento contou ainda com a presença de voluntários e agentes públicos que trabalharam nos resgates durante a enchente.

O Acampamento Farroupilha 2024 é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Pró-Cultura LIC RS. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Smcec), em parceria com a GAM3 Parks e governo federal.

