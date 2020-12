Celebridades Andressa Urach relembra “fundo do poço” e escolhe nova igreja, após se desconverter

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2020

Ao lado do novo marido, Thiago Lopes, a modelo contou que começou a frequentar congregação Foto: Reprodução/Instagram

Andressa Urach relembrou alguns momentos difíceis que passou nos últimos meses em um post no Instagram na noite deste domingo (27). Ao lado do marido, Thiago Lopes, com quem se casou recentemente, a modelo, eterna ex-Vice Miss Bumbum, falou sobre ter se afastado da igreja que frequentava, após se decepcionar.

“No mês de setembro eu chorei muito, lutei contra uma mágoa que, literalmente, levou-me ao fundo do poço. No mês de outubro me afastei dos caminhos do Senhor. Sim, chutei o balde e me desconverti”, disse ela.

Segundo Urach, foi Thiago quem a fez voltar para a religião. “Em novembro Deus te usou, amor, para me converter de novo aos caminhos do Senhor. E, agora, no mês de dezembro, Deus me presenteou com nosso casamento e me fez voltar aos braços do Pai”, declarou.

A modelo passou a frequentar uma nova igreja em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde mora. “Vamos começar a congregar nela, mas dessa vez olhando só para Jesus, pois Ele nunca vai nos abandonar ou decepcionar! Te amo, Jesus”, completou.

