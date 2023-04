iOS 17

Um novo rumor aponta que o iOS 17 manterá, sim, suporte a todos os iPhones capazes de rodar o iOS 16. Essa informação contraria o boato divulgado na última quarta (5) de que iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X seriam incompatíveis com a próxima versão do sistema operacional da Apple.

Em um tuíte, um perfil anônimo conhecido por acertar previsões havia afirmado que os modelos lançados em 2017 não seriam atualizados para o novo software. A medida também afetaria o iPadOS 17, que deixaria para trás os iPad Pro de 9,7 polegadas e de 12,9 polegadas de primeira geração, bem como o iPad de quinta geração.

Agora, outro informante, com perfil igualmente respeitável, postou no fórum do site MacRumors que a previsão estaria incorreta. O vazador é o mesmo que revelou, no ano passado, a adição do recurso Ilha Dinâmica (Dynamic Island, em inglês) nos modelos do iPhone 14 Pro antes do lançamento oficial.

O “novo” informante anônimo disse que todos os iPhones e iPads que rodam os sistemas mais recentes hoje também serão contemplados com o iOS/iPad OS 17. A regra valeria inclusive para os dispositivos equipados com chips A11, portanto as linhas X e 8/8 Plus de iPhones.

A mesma pessoa garantiu que os próximos modelos do iPhone 15 Pro serão equipados com um chip de energia “ultrabaixa”, o que possibilitará o uso de teclas de estado sólido, como volume e ação, mesmo quando o aparelho estiver desligado ou sem bateria. Ela afirma que o iOS 17 terá uma configuração para personalização da sensibilidade desses botões táteis.

Com rumores dos dois lados, fica difícil saber qual é a ideia oficial da Apple para seu novo sistema. A empresa já manteve a lista de dispositivos compatíveis em situações anteriores, como no lançamento do iOS 15, o qual roda em celulares capazes de executar a versão 14 – ainda que nem todos os recursos tenham desembarcado.