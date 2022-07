Brasil Anestesista preso por estuprar paciente durante o parto é hostilizado por outros detentos no Rio

13 de julho de 2022

O médico teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na terça-feira

Preso após estuprar uma paciente durante o parto na Baixada Fluminense, o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra foi hostilizado por detentos do presídio Pedrolino Werling de Oliveira, o Bangu 8, no Rio de Janeiro.

Quando o anestesista chegou ao local, na noite de terça-feira (12), os apenados começaram a sacudir as grades, vaiar e xingar o criminoso, como forma de protesto pelo abuso sexual.

Após passar por audiência de custódia e ter a prisão em flagrante convertida em preventiva, ele dormiu isolado na cadeia. A unidade é destinada a detentos que têm nível superior. Presos da Operação Lava-Jato já estiveram detidos no local, que também já abrigou o Dr. Jairinho, que aguarda julgamento no caso da morte do menino Henry Borel.

Além de ter sido filmado por colegas de trabalho colocando o seu pênis na boca de uma mulher durante uma cesariana em um hospital em São João de Meriti, o anestesista, de 31 anos, é investigado por mais cinco possíveis abusos que teriam sido cometidos nas unidades de saúde em que trabalhou.

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro aprovou, na terça-feira, a suspensão provisória do médico. A medida ocorre em paralelo a um processo que pode terminar com a cassação definitiva do registro do profissional.

