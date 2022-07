Polícia Polícia realiza nova fase de operação que investiga irregularidades na Empresa Gaúcha de Rodovias

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

Um homem que trabalhou na estatal na época dos fatos sob investigação foi alvo de um mandado de busca e apreensão. (Foto: Polícia Ciivl/Divulgação)

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), uma nova fase da Operação Nossa Praça, que visa apurar delitos licitatórios, crimes contra a administração pública e associação criminosa praticados na EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

Um homem que trabalhou na estatal na época dos fatos sob investigação foi alvo de um mandado de busca e apreensão, em Porto Alegre. O nome dele não foi divulgado pela polícia.

“A medida judicial de busca e apreensão foi cumprida a partir de novos elementos probatórios obtidos a partir da análise do material apreendido na primeira fase, bem como dos depoimentos e interrogatórios colhidos no âmbito do procedimento policial”, informou a Polícia Civil.

No mês passado, um ex-diretor-presidente e um ex-supervisor-executivo da EGR foram presos. Conforme as investigações, contratos de manutenção de praças de pedágio foram prorrogados contrariando apontamentos de órgãos competentes de controle e da Procuradoria-Geral do Estado. As investigações também apontaram formação de cartel, superfaturamento e sobrepreço em uma licitação da estatal em 2018.

A EGR é uma empresa pública criada para administrar as estradas com pedágio pertencentes ao Estado. A estatal contrata empresas para o trabalho de arrecadação, manutenção, conservação, pintura e melhorias das rodovias.

