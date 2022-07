Economia Vendas do comércio brasileiro crescem pelo quinto mês consecutivo

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2022

No ano, o varejo acumula crescimento de 1,8% Foto: Agência Brasil No ano, o varejo acumula crescimento de 1,8%. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

As vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 0,1% em maio na comparação com abril, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (13) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Esse foi o quinto mês seguido de alta do setor: 2,3% em janeiro, 1,4% em fevereiro, 1,4% em março e 0,8% em abril. No ano, o varejo acumula crescimento de 1,8% e, nos últimos 12 meses, queda de 0,4%. Em relação a maio de 2021, o comércio variou -0,2%, a primeira taxa negativa após três meses de altas nessa base de comparação.

As principais influências sobre o varejo, em maio deste ano, vieram de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria e tecidos, vestuário e calçados, no lado positivo; e móveis e eletrodomésticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico, no lado negativo.

Em relação a abril, o comércio varejista teve taxas positivas em 18 das 27 unidades da Federação, com destaque para Minas Gerais (3,6%), Rio Grande do Sul (3,1%) e Roraima (3,1%). Entre as taxas negativas, destacam-se Rondônia (-2,8%), Rio Grande do Norte (-2,3%) e Tocantins (-2,1%).

Comércio varejista ampliado

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas apresentou alta de 0,2% frente a abril. Em relação a maio de 2021, o varejo ampliado recuou 0,7%. No ano, o acumulado chega a 1% e, nos últimos 12 meses, a 0,3%.

