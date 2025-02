Economia Anfavea nomeia primeiro presidente fora das montadoras de veículos

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) anunciou nesta segunda-feira (24) a nomeação de Igor Calvet como novo presidente-executivo da entidade. Ele vai substuir Márcio de Lima Leite, que deixará o cargo em 21 de abril.

Em nota, a associação afirmou que a mudança marca uma transformação histórica na governança da entidade. “Pela primeira vez desde sua fundação, a Anfavea substituirá o modelo de um presidente representante de fabricante por um executivo de mercado contratado para liderar a associação.”

Segundo a Anfavea, a mudança representa um avanço fundamental na governança. “A decisão de nomear um presidente-executivo de mercado reforça nosso compromisso com a profissionalização e modernização da entidade, fortalecendo nossa representatividade e aprimorando o diálogo com os diferentes interlocutores do setor automotivo e do governo”, destaca Márcio de Lima Leite, no comunicado.

A missão de Calvet será reforçar o protagonismo da Anfavea na defesa dos interesses da indústria automotiva nacional.

O executivo tem experiência em políticas industriais, comércio exterior e inovação. Ele já atuou no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), acumulando conhecimento estratégico sobre o setor. Calvet vinha, desde 2023, atuando como diretor-executivo da Anfave.

Graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB), Calvet é mestre e doutorando em Ciências Políticas pela mesma instituição. “A Anfavea tem um papel fundamental na construção de políticas públicas que impactam diretamente o setor automotivo e a economia brasileira. Estou honrado em assumir essa posição e comprometido em intensificar o diálogo com o governo e com todo o setor, buscar soluções para os desafios do setor e apoiar a inovação e a competitividade da indústria nacional”, afirma Igor Calvet.

A nomeação ocorre em um momento estratégico para a Anfavea, que se prepara para revisitar sua governança, estatutos e ampliar sua atuação junto aos diferentes interlocutores governamentais e empresariais, diz a entidade em nota.

(Estadão Conteúdo)

