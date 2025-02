Esporte Manchester United retira refeições de graça para funcionários e passa a oferecer apenas pão e sopa

24 de fevereiro de 2025

Segundo o jornal “The Guardian”, o corte de despesas do Manchester United afetou até a cantina do clube. Jim Ratcliffe, novo dono do time inglês, ordenou o fechamento da lanchonete para os funcionários no Old Trafford e irá substituir refeições grátis por frutas.

A medida também será estendida para o centro de treinamento do United, em Carrington. Agora, apenas os jogadores receberão refeições grátis. O restante dos funcionários terá à disposição apenas pão e sopa.

Ainda de acordo com o jornal, a cantina dos funcionários no estádio será fechada ao final desta semana. Até o momento, os trabalhadores do local ganhava um passe que permitia a retirada de refeições, chá e café gratuitos.

Desde que Jim Ratcliffe se tornou acionista do Manchester United e assumiu o controle de todo o futebol da instituição, o bilionário vem tomando diversas medidas para corte de gastos. Nesta segunda-feira (24), o clube anunciou que entre 150 e 200 funcionários serão demitidos nos próximos dias.

“Nós perdemos dinheiro nos últimos cinco anos. Isso não pode continuar. Nossas duas maiores prioridades como clube são a entrega de sucesso dentro de campo para os nossos torcedores e a melhora das instalações. Não podemos investir nesses objetivos se continuarmos a perder dinheiro”, afirmou Omar Berrada, CEO do Manchester United.

