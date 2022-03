Porto Alegre Animais são resgatados da área de implosão do prédio da Secretaria de Segurança Pública do RS

Por Redação O Sul | 3 de março de 2022

Foram recolhidos 14 gatos no local Foto: Divulgação/PMPA Foram recolhidos 14 gatos no local. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre, através do Gabinete da Causa Animal, realizou força tarefa de resgate de animais em situação de risco no endereço onde funcionava o prédio da Secretaria de Segurança Pública do RS (Voluntários da Pátria, 1358) e que será implodido no próximo domingo (06).

A ação foi coordenada pelo médico-veterinário Alessandro Coelho e durou aproximadamente 30 dias, contando com o apoio de servidores do GCA, servidores do Instituto Geral de Perícias e do gabinete do Deputado Gabriel Souza.

No período em que foi realizado o trabalho, diariamente, a equipe observava a presença de animais e organizava as gatoeiras para a captura. Ao todo, foram recolhidos 14 felinos no local.

Os animais foram encaminhados à Unidade de Saúde Animal Victória, onde receberam atendimento veterinário, foram castrados, microchipados e disponibilizados para adoção. Em atenção à situação de risco aos animais, a secretária do Gabinete da Causa Animal, Catiane Mainardi, explica que o órgão acompanhará o momento da implosão do antigo prédio da Secretaria de Segurança Pública do RS.

