Brasil Anistia ao 8 de janeiro divide redes sociais e mostra Psol e PSB mais eficazes que PT

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

PL e PT fizeram quase a mesma quantidade de postagens: 174 no primeiro caso (32%) e 160 no segundo (29,5%). (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Um balanço da plataforma de monitoramento Datatora, da consultoria Torabit, indica o tamanho do problema do PT nas redes sociais. Os parlamentares da sigla se esforçaram para competir com os bolsonaristas do PL nas redes sociais em relação a dois temas: a anistia aos envolvidos em atos golpistas no 8 de janeiro e o afrouxamento das regras da lei da Ficha Limpa. Tramitam dois projetos na Câmara, ambos com potencial para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao contrário do que ocorreu em outras polêmicas, a direita não ganha por W.O nas métricas sobre estes temas, mas não por causa do PT.

A Torabit trabalhou com o microcosmo de deputados, senadores e uma seleção de influenciadores digitais nas redes X, Bluesky, Instagram e Facebook. O recorte com mais escala é o de deputados: 543 posts com 6,6 milhões de interações.

PL e PT fizeram quase a mesma quantidade de postagens: 174 no primeiro caso (32%) e 160 no segundo (29,5%). Houve eficiência na conversão das postagens em engajamento no caso dos deputados do PL, que ficaram com 47% das interações. No caso do PT, com apenas 9%, não houve. Quem obteve mais interações no campo do governismo foi o Psol (16,5%), seguido pelo PSB (15%)

Chama a atenção o desempenho do PSB, porque foram apenas seis postagens, igualmente divididas nos perfis de três deputados: Tabata Amaral (SP), Pedro Campos (PE) e Lídice da Mata (BA). As duas postagens de Tabata, sozinhas,provocaram 891,9 mil interações, ou 90% de todo o tráfego gerado pelo partido.

A argumentação dos bolsonaristas, segundo o levantamento da Torabit, omite o favorecimento ao ex-presidente. Os conceitos-chave são “liberdade”, “família” , “justiça” e “Hugo Motta”. Sim, Hugo Motta, já que o novo presidente da Câmara , sem citar Bolsonaro, disse que as penalidades impostas pelo Supremo Tribunal Federal em relação aos manifestantes que já foram condenados eram pesadas demais. Motta também contestou a tese de que houve uma tentativa de golpe no dia 8. O apoio externo é algo valorizado na narrativa bolsonarista. Com menos destaque, o ministro da Defesa José Múcio também foi citado pelos deputados do PL, pelo mesmo motivo.

No caso das postagens contra os projetos da lei de Anistia e da flexibilização da Ficha Limpa, a palavra forte é Jair Bolsonaro. Os parlamentares do PT, PSB, Psol, PC do B e André Janones, do Avante, deram o nome ao boi, botaram o guizo no gato. Disseram claramente que as propostas em tramitação na Câ mara são para recolocar Bolsonaro no jogo.

Os partidos do chamado “Centrão” praticamente inexistem neste debate. O PSD de Gilberto Kassab, por exemplo, não teve nem 1 mil interações. O Republicanos de Hugo Motta fez melhor figura, com 13 mil, um nada perto das 3,1 milhões do PL. O PSDB não foi detectado. O MDB teve 2,2 mil interações, ante as 97 mil do PC do B. O “Centrão” faz juz ao nome. É um resultado que denota um real afastamento das bancadas dessas siglas de temas polarizados e polarizantes.

As esquerdas e o PL galvanizam a arena pública em relação ao destino político e possivelmente penal de Jair Bolsonaro, mas a definição da questão está nas mãos de quem se mantém distante do debate. As redes em relação a este tema—o que fazer com Bolsonaro—estão confinadas em suas bolhas. Há uma ligeira prevalência a favor do ex-presidente em engajamento e um cenário desfavorável para ele no volume de postagem dos deputados.

Pesquisas de opinião pública que consultam o eleitorado em relação a este tema também mostram divisão em proporções relativamente parecidas com a votação do segundo turno de 2022, com ligeira prevalência do antibolsonarismo.

Enquanto o cenário for esse, de relativa divisão nas ruas e nas redes, o “Centrão” estará muito pouco pressionado a decidir a anistia a golpistas e uma mudança da Ficha Limpa talhada a favor do ex-presidente. O tempo joga contra Bolsonaro: em Brasília, estão todos esperando Gonet. As informações são do portal Valor Econômico.

