Variedades Anitta canta hits no Réveillon de Nova York

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Anitta e suas bailarinas na apresentação em Nova York. (Foto: Reprodução/Instagram)

A cantora Anitta atualizou o status de poderosa após se apresentar no réveillon da Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. A apresentação de quase seis minutos fez sucesso nas redes sociais e foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Antes de subir no palco, a artista chegou a postar nas redes sociais: “Pronta para me apresentar. Sim. A primeira brasileira a se apresentar no maior Réveillon do mundo: Times Square, em Nova York”.

O que mais chamou atenção na apresentação da brasileira é que ela levou o funk para o grande evento cantando hits como Vai Malandra e Bola Rebola. Anitta apostou em um look com muito brilho em um tom de champagne. Ela estava acompanhada de quatro dançarinas, todas com máscaras, que a acompanhavam nas coreografias.

Todos os anos, milhares de pessoas se reúnem nesse conhecido ponto turístico dos Estados Unidos para celebrar a virada do ano, mas por conta da pandemia de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, as apresentações de 2020/2021 foram televisionadas. Além de Anitta, o evento contou com apresentações de artistas como Jennifer Lopez, Pitbull e Gloria Gaynor.

As músicas

“Downtown” foi uma parceria com J Balvin que faz parte do projeto “CheckMate”, de 2017, onde ela lançava um single por mês. Foi um dos seus maiores sucessos internacionais, entrando entre as mais ouvidas de diversos países. Chegou ao pico de 21º lugar no Spotify mundial e acumula mais de 300 milhões de streams.

“Me Gusta” é o primeiro single oficial do álbum “Girl From Rio”, totalmente voltado para o mercado internacional e previsto para 2021. Anitta teve as parcerias de Cardi B e Myke Towers. Foi a primeira fez que a brasileira entrou na Billboard Hot 100, a principal dos Estados Unidos.

“Vai Malandra” é de 2017, uma parceria com Mc Zaac, Maejor, Tropkillaz & DJ Yuri Martins. Foi o último clipe do projeto “CheckMate”, voltando a cantar em português e retratando os hábitos da favela em um clipe icônico. Já são mais de 413 milhões de visualizações no YouTube.

“Bola Rebola” é de 2019, parceria de Anitta com Tropkillaz, J Balvin e Mc Zaac. Teve o clipe gravado na periferia de Salvador, já acumulando mais de 170 milhões de views. Ficou em primeiro lugar no Spotify Brasil por bastante tempo!

Bastidores

Antes do grande momento, Anitta deu uma entrevista para a Globo News, direto do seu camarim em Nova York. Ela disse que seu maior desejo para 2021 é a vacina contra o covid-19 para que tudo volte ao normal.

