Réveillon de Neymar tem parças, família, amigas e festa paralela com pulseira vip

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2021

Neymar com algumas das convidadas. (Foto: Reprodução/Instagram)

Não foi uma festa para 500 pessoas, mas tinha bem mais que apenas os familiares e os “parças”de Neymar no réveillon do jogador. O atleta reuniu também algumas beldades vips em sua mansão em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, para festejar a chegada de 2021. Ney, que chegou a fazer exame de Covid-19 no último dia do ano, postou fotos apenas com amigos e família na virada do ano, deixando de fora várias convidadas mulheres, que se dividiam entre a festa na mansão dele e outra que rolava ao lado, com muito mais gente, na casa que ele alugou no mesmo condomínio.

Mesmo diante de muitas críticas por conta da aglomeração em plena pandemia de coronavírus, a festa aconteceu normalmente e como programada. A segunda comemoração, no entanto, não podia ter registros. Mesmo assim, alguns convidados postaram fotos usando a pulseira amarela, cor escolhida para a noite de réveillon, que teve show de Alexandre Pires.

Para a virada, Neymar optou por um look prateado, que deu o que falar entre os internautas, e rendeu até piadas, com gente chamando a roupa de “papel laminado” e “o globo da festa”. No meio da noite, o jogador trocou de roupa, e usou uma calça branca, camiseta, tênis e bandana da cor rosa.

