Celebridades Lexa comemora formação na faculdade de marketing: “Feliz de realizar mais um sonho”

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Lexa posou usando beca e com o diploma da faculdade de marketing na mão. Foto: Reprodução/Instagram Lexa posou usando beca e com o diploma da faculdade de marketing na mão. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Lexa aproveitou o final do ano para publicar uma foto comemorativa no Instagram. A cantora posou usando beca e com o diploma da faculdade de marketing na mão.

Na legenda da publicação, a funkeira esbanjou felicidade e gratidão pela nova conquista. “Feliz demais de realizar mais um sonho, mesmo gerindo carreira, vida pessoal, milhões de coisas e reuniões. Eu posso, eu quero e eu consigo. Que eu possa influenciar da melhor forma diversos jovens, crianças, homens e mulheres. A educação é o caminho. Obrigada minha família por tudo. Marketing 2020”, escreveu.

Os cliques geraram burburinho na web e os amigos não pouparam elogios à formanda. “Miga, como teve tempo? Gente, invejei”, brincou a cantora Anitta. “Incrível! Parabéns”, disse o cantor e esposo Mc Guimê. “Parabéns maravilhosa”, afirmou um terceiro internauta.

