Variedades Discretos, Caio Castro e Grazi Massafera postam primeira foto de beijo

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

A foto escolhida, publicada em preto e branco, é sucinta: "Feliz ano novo", escreveu Caio. Foto: Reprodução/Instagram

Caio Castro e Grazi Massafera são um casal bastante discreto, e somente na sexta-feira (1º), os atores deram aos fãs que os acompanham a oportunidade de ver um pouco mais de sua intimidade, com a postagem da primeira foto de beijo, publicada no Instagram de Caio. Antes somente cliques de paparazzi permitiam aos fãs ver momentos românticos.

A foto escolhida, publicada em preto e branco, é sucinta: “Feliz ano novo”, escreveu Caio. Apesar das poucas palavras, os fãs adoraram e comentaram muito.

Em uma foto anterior do casal, ambos aparecem em uma moto, com capacetes, no interior de Minas Gerais.

Recentemente Grazi fez elogios ao namorado. “Lindo, modelo, manequim, fotógrafo, piloto, ator, maloqueiro, motoqueiro, empresário e o dono da quebrada (não podia perder essa chance). Continuamos, saltador de paraquedas, dono dos meus… acabou por aqui, que o resto é íntimo”, escreveu ela.

