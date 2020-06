Celebridades Anitta condena ataques racistas a Ludmilla: “Criminosos covardes”

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Cantoras trocaram ofensas recentemente, mas Ludmilla (E) foi atacada por racistas na internet Foto: Reprodução/Instagram Cantoras trocaram ofensas recentemente, mas Ludmilla (E) foi atacada por racistas na internet. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta se manifestou, na madrugada de terça-feira (16), em seu Instagram Stories, depois que Ludmilla foi alvo de ataques racistas na internet em meio às trocas de ofensas entre as duas.

“Criminosos covardes que se dizem meus fãs propagando mensagens de racismo e injúria racial nas redes sociais. Já disse e repito – isso é abominável e inadmissível!”, escreveu Anitta em seu desabafo.

“Minha equipe já está apurando tais perfis que até então não foram identificados como membros de nenhum fã-clube dos nossos cadastros. Mas não me calarei ou me acomodarei frente a esses absurdos que tenho lido e que estão chegando até mim. Quem fez isso vai pagar pelo que fez. E quem pensar em fazer, saiba que a justiça vai atrás de você também. Já acionei advogados e especialistas em crimes de internet. Racismo não. Racismo é crime”, completou.

Em meio aos desentendimentos pessoais entre as duas cantoras, Lud foi atacada por racistas no Twitter. Uma pessoa se referiu a ela como “neguinha nojenta” e disse que ela precisava “de umas belas chicotadas”.

Entenda

Na segunda-feira (15), Ludmilla publicou um vídeo com duração de 11 minutos para dar detalhes sobre a briga com Anitta. Desde a semana passada, quando foi citada no programa cantora, Ludmilla usa redes sociais para desabafar sobre sua relação com a funkeira.

No início do vídeo, Ludmilla mostra uma conversa, de 29 setembro de 2019, com cantora em que cita a apresentação de Ivete Sangalo no Rock in Rio, quando cantou Onda Diferente, parceria das duas. Ludmilla foi atacada por internautas na ocasião.

“Um mar de gente cantando! Eu postei agradecendo a Ivete, comemorei que consegui fazer uma música e que a composição pegou. Os seus fãs vieram atacar com tudo, falando que te deixei de fora. Eu estava falando da composição. Vai lá explicar para eles, que estou falando da composição, que é minha”, começa Ludmilla. “Confesso que não achei bacana da parte dela fazer isso. Meus fãs sabem um certo história dela comigo e por isso estão assim”, responde Anitta [sobre Ivete Sangalo].

