Celebridades Anitta critica projeto ambiental do governo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

O projeto que a cantora se refere é o plano nacional de recifes artificiais

Anitta usou a ferramenta Stories do Instagram para criticar uma proposta do governo Bolsonaro. O projeto que a cantora se refere é o plano nacional de recifes artificiais, que pretende afundar navios para criar recifes no fundo do mar para aumentar o ecoturismo no litoral brasileiro.

Na ocasião, Anitta também aproveitou para falar ainda sobre o navio naufragado no litoral maranhense, o óleo nas praias do Nordeste e as águas fornecidas pela Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro), no Rio de Janeiro.

“O povo não está nem querendo pegar avião para não pegar “corona”. O povo vai ficar pensando em recife uma hora dessas?”, disse Anitta sem citar nomes. Por fim, a cantora também criticou o saneamento básico do Rio de Janeiro e disse que a água fornecida pela Cedae tem “cheiro de barro”.

