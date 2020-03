Celebridades “Eu amo me achar”, diz Nanda Costa sobre amor próprio

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

Atriz recebeu elogios de fãs na internet Foto: Reprodução/Instagram Atriz recebeu elogios de fãs na internet. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Nanda Costa usou as redes sociais para compartilhar uma foto em que está olhando no espelho. Na legenda, ela aproveitou para fazer uma reflexão sobre amor próprio, rebatendo principalmente as críticas feitas às mulheres que gostam de “se sentir”.

“Essa garota se acha”, “essa garota se sente”, “quem ela pensa que ela é”… Quantas de nós já não ouviu isso, até de outra mulher? Eu não sei você, mas eu amo me achar e me sentir… Levei anos pra me encontrar, e vivo me perdendo direto. Então, tome-lhe Self Love nos tempos de cólera. Tá liberado se amar, é gostoso e não tem que pagar imposto!”, escreveu a atriz, que dá vida a personagem Érica, na novela “Amor de Mãe”, da TV Globo.

Nos comentários, ela recebeu muito apoio, principalmente de outras mulheres. “Que linda”, “Se ache mesmo” e “Maravilhosa” foram apenas algumas das mensagens de seguidoras.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário