Anitta curte passeio de barco com amigos na Itália com bolsa de R$ 10 mil

Anitta está em Portofino, na Itália, e foi clicada ao final de um passeio de barco com os amigos. A cantora de 27 anos de idade curte os dias de folga da agenda profissional na Europa, passando por diversas cidades italianas e também pela Croácia.

Nas fotos, Anitta aparece usando um biquíni animal print combinando com a bolsa usada no passeio. O acessório da Dolce & Gabbana está à venda no site da grife por 1,3 mil libras, cerca de 10 mil reais na cotação desta segunda-feira (24).

Dividindo seus momentos de lazer com os internautas no Instagram, a funkeira publicou vídeos em que aparece com Rodrigo Guth, jogador de futebol apontado como suposto novo affair da carioca.

Anitta e Rodrigo já tinham posados juntos para uma foto que a cantora publicou em seu Instagram há alguns dias. “Minha mãe shippa”, brincou ela sobre a imagem com o zagueiro de 19 anos, contratado pelo Atalanta desde agosto de 2017.