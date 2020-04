Celebridades Anitta e namorado têm resultado negativo para coronavírus e aproveitam isolamento em Angra dos Reis

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Casal fez o teste após retornar de viagem para as Maldivas Foto: Instagram/gabriod Casal fez o teste após retornar de viagem para as Maldivas. (Foto: Instagram/gabriod) Foto: Instagram/gabriod

A cantora Anitta, 27, e o namorado, o empresário Gabriel David, fizeram o teste para confirmar se contraíram o novo coronavírus e tiveram o resultado negativo. A decisão de fazer o exame foi por que os dois estiveram de férias nas Ilhas Maldivas no início do mês de março.

Assim que fizeram o teste, Anitta e Gabriel seguiram direto para Angra dos Reis, na costa verde do Rio de Janeiro, onde estão aproveitando um período juntos durante o isolamento contra a Covid-19. Eles estão na casa dos pais de Gabriel, que é filho do presidente da escola de samba Beija-Flor

A cantora, que vinha mantendo seu relacionamento em segredo, confirmou o namoro na semana passada, durante uma live com a influenciadora digital Camila Coutinho. “Vim para casa do meu namorado em Angra. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa.”

Na conversa, ela disse ainda que ficou triste por ter de cancelar sua festa de aniversário por causa da pandemia do novo coronavírus. Conhecida por grandes celebrações, a deste ano teria como tema “Anitta no Espaço”. Sua comemoração, no entanto, acabou incluindo um parabéns de Mariah Carey.

Nesta quarta-feira (01), Anitta deverá participar de um live comandada por Miley Cyrus. A cantora americana criou um programa e vem apresentado-o de sua casa desde o início do isolamento. Nesta quarta, ela “receberá”, além de Anitta, a pintora Ashley Longshore, a atriz Zoe Kravitz e o DJ Diplo.

