Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Sambista afirma que passou momentos terríveis, mas está recuperado Foto: Divulgação Sambista afirma que passou momentos terríveis, mas está recuperado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O sambista Leandro Lehart, 48, contou que ficou seis dias internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por causa do novo coronavírus. Em vídeo publicado no seu perfil no Instagram, o cantor afirmou que agora está bem e em casa, mas passou dias terríveis no hospital.

“Logo depois que eu organizei o Samba Cura live [no dia 21 de março] eu passei muito mal e aí eu tive uma pneumonia por causa do Covi-19. Fiquei seis dias na UTI, passei dias terríveis, mas quero dizer que eu estou novo, e estou muito bem graças a Deus. Me silenciei por uma opção, achei que era mais importante ficar quieto. Hoje, estou em casa, estou em alta, feliz e rezando pelos doentes da Covid-19.”, afirmou ele, no vídeo.

O Samba Cura live foi um festival realizado pela internet, que reuniu vários artistas e grupos de samba, como Péricles, Jorge Aragão e Dudu Nobre.

