Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Empresário afirmou que Maju Coutinho "é péssima, é horrível" Foto: Divulgação Empresário afirmou que Maju Coutinho "é péssima, é horrível". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A jornalista e apresentadora do “Jornal Hoje” (TV Globo), Maria Júlia Coutinho, acionou seus advogados para avaliar a possibilidade de processar o empresário Rodrigo Branco, que afirmou durante uma live no Instagram que ela é horrível e está à frente do telejornal por causa da sua cor de pele.

A informação de que Maju Coutinho acionará a Justiça é da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, e segue a mesma linha do que já tinha anunciado a família da BBB Thelma, também vítima dos comentários do empresário, que a chamou de “uma negra coitada”.

Já Maju, ele afirmou que ela “é péssima, é horrível. Eu assisti hoje e ela fala tudo errado. Ela só está lá por causa da cor. Ela não tem uma carreira , ela nunca foi repórter de campo, ela fala tudo errado e eu como diretor de TV, vou te falar, ela lê o TP errado”.

A repercussão das falas dele foi negativa, que momentos depois o empresário, que é ​um famoso guia de turismo de celebridades em Orlando, recorreu ao seu perfil no Instagram para se desculpar. Através de um vídeo, ele diz que “várias vezes já falei besteiras e já falei de coisas que mudei de ideia. É ignorante não mudar de ideia, não ouvir e não conversar”.

“Falei um monte de merda. Não falei nada como eu penso, queria explicar o que queria falar. Queria falar uma coisa e falei totalmente outra coisa, fui totalmente racista”, continuou. “Recebi ligações de amigos meus, principalmente. Por isso é bom ter amigos. Eu sei escutar”.

