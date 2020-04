Magazine Jennifer Garner não quer que os filhos conheçam namorada de Ben Affleck ainda

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Ator está sendo compreensivo com a situação trabalhando junto com a ex-mulher (foto) para preparar os filhos para o encontro Foto: Reprodução Ator está sendo compreensivo com a situação trabalhando junto com a ex-mulher (foto) para preparar os filhos para o encontro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O ator Ben Affleck, 47, está namorando oficialmente a atriz cubana Ana de Armas, 31, mas seus filhos ainda não deverão conhecê-la muito em breve. Isso por que sua ex-mulher, a atriz Jennifer Garner, 47, estaria resistindo a um encontro entre eles, afirmou uma fonte à revista americana US Magazine.

Segundo a publicação, Affleck está sendo compreensivo com a situação trabalhando junto com a ex-mulher para preparar os filhos para o encontro. O casal, que ficou junto de 2005 a 2018, tem três filhos: Violet, 14, Seraphine, 11, e Samuel, 8.

Affleck e Armas se conheceram durante as filmagens do longa “Deep Water” (Águas Profundas, em tradução livre), thriller de suspense erótico dirigido por Adrian Lyne. Na trama, com estreia prevista para novembro, Affleck é um marido rico que, para evitar o divórcio, permite que sua esposa, vivida por Armas, tenha casos extraconjugais.

Já Jennifer Garner engatou um romance há mais de um ano com o empresário John Miller, que já convive com os filhos da atriz há algum tempo. No final do ano passado, algumas publicações internacionais noticiaram que eles tinham a intenção de morar juntos, mas enfrentavam a resistência de Affleck.

