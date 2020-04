Magazine Príncipe Charles deve pagar R$ 12,9 milhões pela segurança de Harry e Meghan nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Presidente americano já tinha dito que o país não iria arcar com custo do casal Foto: Reprodução Presidente americano já tinha dito que o país não iria arcar com custo do casal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O príncipe Charles deve pagar 2 milhões de libras (R$ 12,9 milhões) por ano pelos custos de segurança do príncipe Harry e de Meghan Markle nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo Daily Mail.

Segundo uma fonte ouvida pelo jornal, o príncipe de Gales “concordou em pagar uma contribuição privada” para seu filho mais novo e sua esposa depois que eles partiram de Vancouver, no Canadá, no dia 27 de março, rumo a Los Angeles.

O valor total de gasto com segurança de Meghan e Harry nos EUA pode chegar a 4 milhões de libras (cerca de R$ 25,9 milhões) por ano, afirmou o Daily Mail.

O assunto gerou polêmica no final de semana após o presidente Donald Trump dizer que os Estados Unidos não vai pagar a conta pela segurança do casal no país. O republicano se manifestou depois que o casal desembarcou na Califórnia em meio à pandemia de coronavírus.

Trump tuitou no domingo (29): “Sou um grande amigo e admirador da rainha e do Reino Unido. Foi relatado que Harry e Meghan, que deixaram o Reino, residiriam permanentemente no Canadá. Agora eles deixaram o Canadá para os EUA, no entanto, os EUA não pagarão por sua proteção de segurança. Eles devem pagar!”.

Um representante de Harry e Meghan se pronunciou informando que o casal não pretende pedir que o país custeie sua proteção. “O duque e a duquesa de Sussex não têm planos de pedir ao governo dos EUA recursos de segurança. Acordos de segurança com financiamento privado foram feitos”.

Segundo o portal Page Six, eles deixaram o Canadá na última sexta-feira (27) em um jato particular, rumo aos Estados Unidos após ser anunciado que as fronteiras dos países seriam fechadas. Houve relatos de que eles poderiam precisar de proteção especial, já que, a partir de 31 de março, deixarão oficialmente a realeza britânica.

