Celebridades Dony De Nuccio passa por cirurgia de emergência na coluna

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

Jornalista afirmou que está bem Foto: Instagram/donydenuccio Jornalista afirmou que está bem. (Foto: Instagram/donydenuccio) Foto: Instagram/donydenuccio

O jornalista Dony De Nuccio, 35, disse, por meio de suas redes sociais, que teve de passar por uma cirurgia de emergência na coluna. A operação foi realizada na terça-feira (31). De Nuccio contou que há um mês estava com muita dor na região lombar, “sem conseguir andar direito e tomando altíssimas doses de analgésico sem resposta.”

“Operei quando de fato a dor atingiu o ponto do insuportável, tornando os movimentos, a rotina e a vida inviabilizados”, afirmou. Ex-apresentador do “Jornal Hoje”, da TV Globo, De Nuccio comanda atualmente o programa Conta+ no canal InvestNews, ao lado do seu sócio Samy Dana.

De Nuccio pediu demissão da Globo em agosto de 2019 após ser revelado que o jornalista havia recebido mais de R$ 7 milhões, em dois anos, para produzir conteúdo para um banco.

“Nas últimas semanas me vi mergulhado em uma infindável onda de ataques, com a vida dentro e fora da TV Globo vasculhada e revirada, sigilos fiscais violados, endereços expostos, trabalhos de exclusiva veiculação interna publicados, e até emails privados hackeados”, disse Nuccio, em carta enviada ao diretor de jornalismo da Globo, Ali Kamel.

“Quanto mais perto estamos do topo da montanha, mais forte é o vento. E é esperado que seja assim. Mas essa contínua campanha para me destruir e sangrar a qualquer custo não pode prosperar. Não faz bem nem a mim, nem à minha família e nem à emissora. Não é justo com nenhum de nós. Por esse motivo, embora com aperto no coração, solicito meu afastamento do telejornalismo”, completa.

Estrela ascendente do jornalismo da TV Globo, Dony de Nuccio era cotado para ser o substituto de William Bonner na apresentação do Jornal Nacional. Com a saída de Evaristo Costa da TV Globo em 2017, Nuccio ganhou projeção ao deixar o Jornal das Dez, da GloboNews, para apresentar o “Jornal Hoje”.

