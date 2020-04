Celebridades “Foi péssimo”, diz Luana Piovani sobre sexo virtual na quarentena

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2020

A loira respondeu algumas perguntas sobre sua vida amorosa e o relacionamento com o namorado, o israelense Ofek Malka Foto: Divulgação

A atriz Luana Piovani aproveitou o período de isolamento e resolveu fazer uma live na rede social com o seu colega Ruben Rua. Durante o ao vivo, a loira respondeu algumas perguntas sobre sua vida amorosa e o relacionamento com o namorado, o israelense Ofek Malka.

Piovani contou que ele tem hábitos diferentes dos dele, que e é mais reservado em expressar o seu amor em público. “Sinto falta do diálogo e do toque. Ele não gosta de ficar me tocando na frente das pessoas. Eu sou de sentar no colo e dar beijo de língua onde estiver”, disse ela.

E continuou: “Mas estou aprendendo uma nova forma de amar. Estou super apaixonada. Estou vivendo com ele uma coisa muito nova. Já me relacionei demais nessa vida, mas sempre com o mesmo tipo de homem. Agora estou vendo uma pessoa, que ama de um jeito completamente diferente do meu. Estou aprendendo muito sobre o amor.”

Sempre polêmica, Luana revelou que transou com o jogador já no primeiro dia e se surpreendeu com o seu lado sensível. “Ele chegou no táxi e mandou uma mensagem para mim falando que estava chorando. Depois mandou outra do aeroporto dizendo que ainda estava chorando. Foi uma surpresa para mim. A gente tinha passado cinco horas juntos em Ibiza. Foi a nossa primeira transa. Então, essas lágrimas foram mais importante que falar ‘eu te amo’ para mim. Ele estava emocionado e não tinha vergonha em me contar isso”, contou ela.

