Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

Anitta fez questão de dizer no Instagram o quanto o sex toy tem a ajudado a ter prazer sozinha Foto: Reprodução/Instagram Anitta fez questão de dizer no Instagram o quanto o sex toy tem a ajudado a ter prazer sozinha (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

No sábado (08), Anitta exibiu em seus Stories do Instagram um breve vídeo mostrando um brinquedo erótico “queridinho entre as mulheres”: um sugador de clitóris. Apesar de não ser novidade no mercado erótico, o sugador de clitóris é produto “sensação” para a masturbação feminina, justamente por ter um “trabalho mais específico” do que os vibradores comuns.

Tanto que Anitta fez questão de dizer no Instagram o quanto o sex toy tem a ajudado a ter prazer sozinha: “Isso me salvou na noite. Na verdade, me salvou a viagem inteira. Quer dizer, me salvou em um monte de dias”, comentou, em inglês, na rede social.

Sugador de clitóris de Anitta: marca e preço

Segundo a fundadora do sex shop Dona Coelha Natali Gutierrez, o modelo apresentador por Anitta é um Satisfyer Pro 2. “De toda linha Satisfyer de sugador, é o mais ‘queridinho’ das mulheres”, aponta.

O modelo de Anitta, como ela mesmo revelou na publicação, tem bateria recarregável com cabo de carregamento USB. De acordo com sites de produtos eróticos que vendem o produto, ele tem o bocal — que é colocado sobre o clitóris — feito de silicone e o estímulo com 11 tipos de ondas “mais silenciosas”. Ele também tem um botão que aciona a vibração do brinquedo erótico.

Quanto custa?

O produto é importado e pode custar em torno de R$ 500. É importante fazer esse tipo de compra em sites confiáveis, de sex shops que você já conhece ou recomendados por outras pessoas na internet.

