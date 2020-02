Esporte O Inter já se prepara para o jogo de volta contra o Universidad de Chile pela Copa Libertadores da América

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

Colorado entrará em campo no Beira-Rio às 19h15min desta terça-feira. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Menos de 24 horas depois de vencer em casa o Novo Hamburgo (2 a 0) e garantir vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho (contra o Grêmio), na manhã desse domingo o grupo do Inter se reapresentou no centro de treinamentos do estádio Beira-Rio. O foco total está no jogo de volta contra o Universidad de Chile, em Porto Alegre, pela fase preliminar da Copa Libertadores da América.

A partida está marcada para as 19h15min desta terça-feira, em Porto Alegre. Como o primeiro confronto do mata-mata – na semana passada, em Santiago – terminou empatado sem gols, o Colorado precisa de uma vitória simples para se classificar para a próxima fase do torneio continental.

Na programação desse domingo, o técnico Eduardo Coudet comandou uma série de atividades físicas e táticas sob portões fechados à imprensa no Parque Gigante. De acordo com o clube, os preparativos incluem mais um treino na tarde dessa segunda-feira, a fim de ajustar os últimos detalhes e testar alternativas para o duelo.

Embora não tenha adiantado qual a escalação que iniciará o primeiro tempo, o comandante argentino não esconde que poderá promover algumas modificações na equipe titular, que no jogo de ida atuou com quatro volantes. Dentre os aspectos avaliados está o fato de a vitória sobre o Novo Hamburgo ter sido obtida abaixo de forte chuva na tarde de sábado, causando maior desgaste físico.

“O campo estava muito pesado, então vamos acompanhar a recuperação dos atletas que jogaram”, comentou Coudet em entrevista coletiva após o duelo pelo Gauchão, onde o Inter segue invicto nesta edição da competição regional – em cinco rodadas, foram quatro vitórias e um empate.

Casa cheia

A direção do Inter projeta cerca de 40 mil torcedores no Beira-Rio na noite desta terça-feira para o jogo contra o Universidad de Chile. Até a tarde passada, mais de 12 mil sócios do clube já haviam confirmado presença pelo “check-in” virtual.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site oficial do clube – www.internacional.com.br – e também na bilheteria do Gigantinho (das 10h às 18h desta segunda-feira), a preços que variam de R$ 10 a R$ 90 para os sócios e entre R$ 80 e R$ 120 para os demais torcedores.

Por exigência da Conmebol (Confederação Sulamericana de Futebol), organizadora da Libertadores, no dia da partida os tickets não poderão ser vendidos fisicamente, restando apenas a opção de compra pelo endereço eletrônico.

Gurias coloradas

O fim de semana também foi marcado por vitória colorada no futebol feminino. Em sua primeira partida oficial deste ano, a equipe principal das gurias venceu o São José-SP na tarde desse domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro A1 da categoria.

Iniciado às 15h no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, o duelo teve um placar de 2 a 0, construído com gols de Djeni e Byanca Brasil, ambos em cobranças de falta no primeiro tempo e assistidos por cerca de 500 torcedores. O próximo compromisso é contra o São Paulo, em Cotia (SP), às 19h de quinta-feira.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário