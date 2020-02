Esporte O Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Aimoré e enfrentará o Inter nas semifinais do primeiro turno do Gauchão

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

A partida ocorreu no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA A partida foi realizada no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Mesmo com os titulares em campo, na tarde desse domingo o Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Aimoré no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O resultado fez com que o Tricolor encerrasse a fase de grupos em segundo lugar no Grupo B, tendo o Inter como adversário na semifinal do primeiro turno.

Na outra semininal, o Caxias enfrentará em casa o Ypiranga de Erechim. A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) marcou para esta segunda-feira o anúncio das datas e horários deste duelo e também a do Grenal (no estádio Beira-Rio), que devem ocorrer no próximo fim de semana.

Primeiro tempo

O Grêmio inicia a partida com boa movimentação e demonstrando maior posse de bola que o adversário. A primeira chance do Grêmio acontece aos 4’, com Victor Ferraz acionando Luciano na meia direita que toca para Alisson e recebe na frente, dentro da área. O cruzamento acaba nas mãos do goleiro da equipe do Aimoré.

Aos 11’, Everton recebe de Maicon pela esquerda e bate cruzado para a área. Renato afasta e a bola sobra para Luciano, que finaliza, mas a bola desvia na zaga e sai pela linha de fundo!

Aimoré joga recuado e Grêmio pressionando por uma finalização certeira no fundo da rede. Aos 18’, numa cobrança de falta do Grêmio, com um chute do meia Alisson, goleiro Luiz Felipe pega a bola com segurança. O Aimoré tenta fechar os caminhos do Grêmio impondo jogo mais retrancado enquanto o Tricolor aposta na posse de bola tentando achar brecha pelo meio campo e laterais

Já aos 25’, Alisson recebe de Victor Ferraz pela direita e cruza, mas o meia Germano alcança, mandando a bola para escanteio. Aos 28’, Grêmio é quase surpreendido pelo atacante Matheus Rodrigues, mas Vanderlei estava atento e espalmou a bola

Aos 35’, Lucas Silva desarma defesa adversária e aciona Everton. O atacante arranca pela direita, limpa o lance e tenta o passe para Diego Souza, mas o zagueiro chega não chega a tempo.

Com 41’, Cortez vai ao fundo e encontra Diego Souza, que cabeceia em direção à meta adversária, subindo além da zaga adversária, mas o goleiro do Aimoré defende.

Segundo Tempo

O segundo tempo inicia com o Grêmio apostando em passes mais curtos e rápidos, se sobrepondo aos bloqueios do time capilé. No primeiro minuto, aparecem duas boas chances para o Grêmio, mas a bola não entra. Maicon aciona Alisson pela direita, dentro da área. O meia finaliza, mas Luiz Felipe espalma para frente. Em seguida, Maicon tenta o chute e o goleiro defende novamente!

Mas aos 4’, Germano cruza na pequena área no escanteio e o centroavante Matheus Rodrigues desvia para o gol. Aimoré abre o placar. 1×0. Aos 11’, Grêmio tenta jogada pela direita. Thiago Neves recua para Maicon, que acaba cedendo para Matheus Rodrigues. Tricolor recupera rápido, seguindo forte no ataque

Com 15’, na entrada de Patrick, substituindo Luciano, já domina na entrada da área e arrisca o chute que passa perto do gol adversário. Aos 23’, o Grêmio continua na pressão por um empate. Alisson levanta para Thiago Neves que está livre na área. O camisa 10 desvia à direita do gol do Aimoré.

Aos 30’, em mais uma chance para o Tricolor, Everton fica com a sobra de Diego Gomes e arranca pela direita. Entra na área, segura, mas acaba desarmado por trás de Márcio Goiano. Com 33’, Victor Ferraz cruza na área da direita. Ferreira cabeceia, mas a bola fica com o goleiro Luiz Felipe

Aos 38’, Aimoré marca o segundo gol, depois de um contra-ataque. Com 41’, o Grêmio consegue chegar na cara do gol com Diego Souza! Na cobrança de escanteio de Alisson, David Braz sobe e desvia para o camisa 29 receber na pequena área que bate certeiro bater para descontar: 2×1. O Tricolor segue na pressão para buscar empate, mas partida encerra aos 50’.

