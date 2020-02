Rio Grande do Sul Adolescente morre atropelado na BR 287, em São Borja

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

Veículo atingiu o jovem de 13 anos, que tentou atravessar a pista correndo para buscar tampa de caixa Foto: PRF/Divulgação Veículo atingiu o jovem de 13 anos, que tentou atravessar a pista correndo para buscar tampa de caixa Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

Por volta das 7h deste domingo (09), um adolescente de 13 anos morreu atropelado no km 453 da BR 287, localidade de Vila Brittes, interior de São Borja. Ele cruzava a pista para buscar uma tampa de uma caixa, que havia caído do veículo em que estava. Um veículo KA, de São Borja, que deslocava no sentido Santiago acertou a vítima, ainda não identificada.

O próprio veículo do qual o adolescente havia desembarcado a conduziu até o Hospital de Santiago, onde o jovem não resistiu aos graves ferimentos e faleceu. Ele residia na localidade onde o acidente aconteceu.

A condutora do KA, de 52 anos, permaneceu no local e informou que viu o jovem parado no acostamento, e que, quando ela estava quase cruzando, ele saiu correndo para a pista. Não houve tempo para evitar o acidente, segundo ela.

