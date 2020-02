Rio Grande do Sul Polícia Civil realiza atividades para crianças no Litoral Sul

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

As atividades fazem parte da programação da Operação RS Verão Total Foto: Polícia Civil/Divulgação As atividades fazem parte da programação da Operação RS Verão Total. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil realizou, na manhã deste domingo (09), atividades para as crianças na praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, no Litoral Sul do RS. O público infantil participou de uma minirrústica na areia da beira da lagoa, junto à Estação Verão Sesc.

Antes da competição, policiais civis com formação na área de educação física prepararam as crianças com aquecimento e alongamento. Elas receberam camisetas e bonés da Polícia Civil pela participação na brincadeira. Também ocorreu uma oficina de desenho.

Os policiais distribuíram ao público lixeiras veiculares para descarte de resíduos de forma consciente, promovendo a campanha “Polícia Civil pela Praia Limpa”. As atividades fazem parte da programação da Operação RS Verão Total.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário