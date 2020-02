Rio Grande do Sul Novo caso suspeito de coronavírus é investigado no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2020

Três casos suspeitos são investigados no RS Foto: Fiocruz Três casos suspeitos são investigados no RS. (Foto: Fiocruz) Foto: Fiocruz

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul informou que mais um caso suspeito do novo coronavírus está sendo investigado no Estado. Trata-se de uma mulher de 56 anos, moradora de Porto Alegre, que viajou à China.

Ela procurou atendimento na Capital com sintomas de febre e desconforto respiratório. Como o quadro é leve, foi orientada a manter o tratamento em isolamento domiciliar, segundo informações divulgadas no sábado (08).

Com essa nova suspeita, são três os casos atualmente em investigação no RS. Os outros dois são apurados em Canoas e Morro Reuter. As análises laboratoriais estão sendo feitas no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado e na Fiocruz, no Rio de Janeiro.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário